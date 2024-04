Parigi 2024 | 100 giorni alle Olimpiadi | quante medaglie può vincere l' Italia?

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di martedì 16 aprile 2024) Il trionfo di Tokyo con 40di cui 10 d'oro per molti è difficilmente ripetibile, ma questa è la speranzana. Mercoledì 17 aprile mancheranno 100ai giochi e il giorno prima si accende la fiamma in Grecia. Arriverà via nave a Marsiglia l'8 maggio