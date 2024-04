Paponi | cuore fermano Due bersagli consecutivi che valgono come macigni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 aprile 2024) Stop di petto e girata; qualche falcata poi palla sotto l’angolino. Due golchecontro Torres e Lucchese per Daniele. Se la Fermana ha riaperto la corsa alla salvezza, deve tanto all’attaccante. Prima di domenica 7 aprile, non segnava dal 27 novembre 2021, quando era al Bari. Allora sulla panchina della Fermana da due mesi sedeva Riolfo. In quella stagione il Bari va in Serie B e la Fermana retrocede in D (santi ripescaggi). Da lì perci sono stati sei mesi fuori rosa, l’arrivo all’Imolese (dove retrocede) e un crociato rotto. Con queste premesse l’anconetano è arrivato a Fermo. Nessuno metteva in discussione il suo curriculum: 44 presenze in Serie A (con 3 gol), oltre 70 in B e ormai veterano della C. L’allora ds gialloblù Galassi aveva ...