Paparo incanta il pubblico dello storico Allianz Cloud

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Grandi emozioni nello scorso weekend a Milano dove l’ex campione d’Italia dei pesi leggeri (60 kg) Under 22 Francescoha dominato il 35enne Jacopo Lusci al termine di 8 spettacolari riprese che hanno entusiasmato ilpresente nelloPalaLido-per assistere alla manifestazione The Art of Fighting 5. Francescohato la platea muovendosi intorno all’avversario, schivandone i pugni, colpendolo di rimessa e con precisione. Insomma, ha dato l’ennesima dimostrazione delle sue notevoli capacità tecniche che hanno spinto i suoi compagni di allenamento a soprannominarlo King Papachenko in onore al fuoriclasse ucraino Vasily Lomachenko (già campione olimpico e da professionista campione del mondo dei pesi piuma, superpiuma e ...