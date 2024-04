Panorama Collezione |   Speciale Design - in edicola dal 17 aprile

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 16 aprile 2024) Non chiamiamoli semplicemente «Mobili»; sono il nostro stile di vita Architetto famoso,er provocatore, uomo gentile, Gaetano Pesce e? l’autore di uno scritto che chiude questo numero didedicato al. Lo aveva inviato alla redazione, su nostra richiesta, una settimana prima della sua scomparsa all’eta? di 84 anni, a New York. A lui in omaggio, e? dedicata la copertina del numero. Per il resto, in questa prima puntata direlativa alla cultura dell’abitare abbiamo coinvolto progettisti e teorici, Ceo e visionari, presidenti di associazioni di categoria e imprenditori per capire quale direzione stanno prendendo gli spazi abitativi, lavorativi, urbani. Ovvero quali forme assumeranno i nosti modi di vivere la casa, le varie stanze ...