Musk licenzia in Europa, Tesla taglia 3000 posti in Germania - (Adnkronos) - Elon Musk licenzia anche in Europa. Sarebbero circa 3mila i posti di lavoro che la casa automobilistica Tesla intende tagliare nello stabilimento in Germania: una quota rilevante sui 14m ...palermomania

Il sondaggio, salute importante per 1 italiano su 2 anche tra le nuove generazioni - Roma, 16 apr. (Adnkronos Sanità) - Per la metà della popolazione italiana è importante occuparsi della salute, ma c’è un inedito picco anche tra ...notizie.tiscali

Palou de Comasema (Merck Italia): "Importante dialogo fra generazioni" - Roma, 16 apr. (Adnkronos Salute) - “In un progetto di questo tipo è fondamentale la presenza di tutte le generazioni: prima di tutto dobbiamo ...notizie.tiscali