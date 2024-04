PagoPA | aggiornate le linee guida per effettuare pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni

(Di martedì 16 aprile 2024) In Gazzetta Ufficiale del 16 aprile sono state pubblicate le"per l'effettuazione deie dei gestori di pubblici servizi". Le nuovedella Piattaformasostituiscono la precedente versione del 2018. L'articolo .

PagoPA, il Governo aggiusta il tiro per evitare la posizione dominante di Poste - Via libera all’emendamento sulla cessione a Poste della piattaforma dei pagamenti alla Pubblica amministrazione, che accoglie i rilievi dell’Antitrust ...quifinanza

Si cambia su PagoPA, stop a patti dominanti di Poste - Via libera della commissione Bilancio della Camera all'emendamento del governo al dl Pnrr su PagoPA. La modifica stabilisce che Poste, nel caso di ingresso in PagoPA, non potra' stipulare patti che ab ...quotidiano

Il fisco comunica con IO - Se hai un rimborso in arrivo o la registrazione del tuo contratto di locazione sta per scadere, l'Agenzia delle Entrate ti avvisa con un messaggio personalizzato su IO, l'App dei servizi pubblici svil ...studiocataldi