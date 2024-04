Pagare online senza farsi truffare

Leggi tutta la notizia su wikitech

(Di martedì 16 aprile 2024) Come detto in un precedente articolo, ci sono molti metodi di pagamento su come , eppure ci sono sempre più truffe, in questi giorni cerceremo di descriverne quante più possibili, seguiteci sui social o sul nostro sito web. In questo articolo facciamo elenchiamo alcuni consigli utili per non. Utilizzare software e browser completi ed aggiornati. Potrà sembrare banale ma il primo passo per acquistare in sicurezza è avere sempre un buon antivirus aggiornato all’ultima versione sul proprio dispositivo informatico. Gli ultimi sistemi antivirus (gratuiti o a pagamento) danno protezione anche nella scelta degli acquisti su Internet. Per una maggiore sicurezza, inoltre, è necessario ...