Padre Antonio Landi spenge 97 candeline

(Di martedì 16 aprile 2024) Grande festa nella parrocchia di San Francesco a Vittoria Apuana per i 97 anni diSeverino, frate francescano cappuccino della chiesa di San Francesco e decano dei sacerdoti della riviera apuo-versiliese. Il compleanno è stato celebrato all’oratorio alla presenza di oltre settanta fedeli. Una torta millefoglie con crema pasticceria e fragole, con il numero 97 che campeggiava offerta dalla pasticceria Soldi. Grandissimo affetto dei parrocchiani e degli amici per questo sacerdote che, nonostante l’età già avanzata, si impegna con grande disponibilità per l’attività liturgica della parrocchia e come pastore delle anime di una comunità che nutre per lui un grande affetto. Tra i parrocchiani presenti anche Paolo Brosio, popolare personaggio televisivo e socio fondatore della onlus Olimpiadi del Cuore, che è un assiduo ...