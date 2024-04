Pacco di Amedeus al Pd | non fa il martire e delude la sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Lasciamoci così, senza rancore. Tra Amadeus e la Rai è arrivato il giorno dei saluti ufficiali. Con dispiacere, ovviamente, da parte della Rai ma decisamente senza i toni apocalittici che i politici dicontinuano a tenere da giorni, profetizzando l'avvenire più cupo per la tv di Stato che continuano a chiamare TeleMeloni. Stadi fatto che nel pomeriggio di ieri, dopo tanti giorni di silenzio, interpretati solo dal malandrino ventriloquo ufficiale, l'amico Fiorello, il primo a smentire le prefiche mancine è proprio Amadeus che, uscito dall'incontro “cordiale” col dg Giampaolo Rossi nel quale in tarda mattinata è stata definitivamente pronunciata la parola addio, finalmente libero di parlare di nuovo, ha registrato un video nel proprio camerino. Come a voler dire, in primo luogo, che il lavoro continua. In Rai fino a fine stagione e poi, genericamente «in tv» ...