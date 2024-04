Oversound Music Festival 2024 con Geolier | Irama | Antonacci

(Di martedì 16 aprile 2024) Annunciato il calendario e il cast di, tra Puglia e Basilicata, con, Biagioe molti altri, giunto alla sua quarta edizione, ritorna nelle affascinanti location di Puglia e Basilicata con i più amati artisti del panoramaale italiano: Alex Britti, Biagio, Naska, Il Tre, La Sad,, Achille Lauro, Salmo & Noyz, Gazzelle, The Kolors,, Mahmood, Antonello Venditti, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Willie Peyote, DeejayTime (Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso). Per un totale di 18 eventi dia live,...

