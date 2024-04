"Ostaggi liberi e cessate il fuoco". Israele non apre il padiglione alla Biennale

(Di martedì 16 aprile 2024)dichiusodi Venezia: la decisione per protestare contro il tentativo di boicotaggio culturale, per chiedere ilile la liberazione degli

L'ambasciatrice americana all'Onu Linda Thomas-Greenfield ha chiesto ad Hamas di liberare gli ostaggi dopo l'appello all'azione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il cessate il fuoco ... (quotidiano)

15.15 Dopo le manifestazioni in Israele contro la politica del governo, il premier Netanyahu chiama "all'unità del Paese". "In queste ore, una minoranza estrema e violenta cerca di trascinare il ... (televideo.rai)

19.25 "Israele ribadisce che se c'è la consegna e la liberazione degli ostaggi c'è anche il cessate-il-fuoco. La liberazione dei rapiti contemporanea alla decisione di non attaccare Rafah è una ... (televideo.rai)

Alla Biennale di Venezia il Padiglione Israele resta chiuso fino a liberazione degli Ostaggi e cessate il fuoco - Sono le curatrici del Padiglione e l’artista Ruth Patir ad autoimporsi un boicottaggio obbligato, a fronte della sofferenza causata dal conflitto nelle famiglie israeliane ...artribune

Biennale Arte, un mondo di stranieri per un presente diverso - Come principio guida, la Biennale Arte 2024 - che si è aperta con la decisione di Israele di non aprire il proprio padiglione fino al raggiungimento di uni cessate il fuoco a Gaza e alla liberazione ...stream24.ilsole24ore

Condanna del G7 all'Iran, 'tutti evitino l'escalation' - C'è la condanna "inequivocabile" all'offensiva iraniana, ma anche un "invito" che si estende tutte le parti coinvolte nell'incendio mediorientale, Israele inclusa, "ad astenersi da azioni volte ad acu ...ansa