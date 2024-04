Ossessione Old Money style

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 16 aprile 2024) Ci sono delle parole che riecheggiano su tutti i social: Old. È uno stile di vita completo, che si evolve nell’abbigliamento ma non solo, l’impatto più grande di questa estetica lo da il grooming. Non solo un viso perfettamente rasato, sopracciglia naturali ma folte (o rinfoltite con un po’ di make up), ma soprattutto l'attenzione nella cura dei capelli. Se fatto bene evoca un'aura di ricchezza, raffinatezza e tradizione. Questo stile di capelli è spesso associato alla classe alta e alla cultura dell'élite, ispirandosi alle tendenze dei capelli predominanti nei circoli sociali benestanti del passato. Se vuoi provare questo stile il taglio deve essere sobrio e discreto, evitando eccessi o eccentricità. Le tonalità di colore nei capelli per lo stile oldtendono ad essere naturali o sobrie, evitando colori vivaci o ...