Ospedale Sant’Agata de’Goti | Mastella convoca l’Assemblea dei Sindaci

(Di martedì 16 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindacoha proceduto allazione, per venerdì 19 aprile, alle ore 11,00 nella sala consiliare di Palazzo Mosti, deldeiAmbito territoriale Asl Benevento. All’ordine del giorno il seguente tema: problematica inerente il presidio ospedaliero Sant’Alfonso Maria de’Liguori in. Per l’importanza dell’argomento trattato il sindacoha invitato la direttrice generale dell’Azienda ospedaliera San Pio Maria Morgante a partecipare e a riferire all’Assise L'articolo proviene da Anteprima24.it.