Osimhen saluta Napoli? Il PSG fa sul serio con un’offerta monstre

(Di martedì 16 aprile 2024) Il PSG pronto a pagare la clausola per. Il Nigeriano potrebbe dire addio alnella prossima sessione di calciomercato. Calciomercato– Victorpotrebbe dire addio alnella prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Paris Saint-Germain avrebbe intensificato i contatti per assicurarsi le prestazioni del bomber nigeriano. La ricca offerta del PSG perI francesi sarebbero disposti a sborsare una cifra, pari ai 120 milioni della clausola rescissoria presente nel contratto dicon il. Una proposta faraonica che il presidente De Laurentiis farebbe ben fatica a rifiutare.apre al trasferimento Stando alle ...

Corriere della Sera – Osimhen , sosta a Lagos per salutare la sua famiglia : può saltare il Genoa L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla … L'articolo Osimhen , sosta a ... (forzazzurri)

Napoli-Frosinone, De Giovanni: “Contestazione giusta e civile. L’Europa è un obbligo, anche per la ricostruzione futura” - Napoli-Frosinone, De Giovanni, scrittore e noto tifoso azzurro, è intervenuto in esclusiva a Tag24 per commentare il momento del club ...tag24

Linus: "Allegri in difficoltà con tanti ragazzini e pochi leader. Avversaria storica L'Inter" - Nell'intervista rilasciata a Fabio Caressa e al suo account YouTube, Linus, grande tifoso bianconero ha parlato delle difficoltà di Allegri: "Ora è difficile essere ...tuttojuve

La Juventus su "X" augura buon compleanno a Marcello Lippi - "405 panchine in bianconero e 13 trofei vinti. Tanti auguri, mister!". Con questo messaggio sul proprio account "X", la Juventus fa gli auguri di buon compleanno ad ...tuttojuve