Osimhen | post polemico sui social | che risposta contro le critiche! – FOTO

(Di martedì 16 aprile 2024) Dopo lepiovutegli addosso dopo gli erroriil Frosinone,risponde con unsui. Il Napoli ha perso un’occasione d’oro nell’ultima giornata di Serie A. Gli azzurri, infatti, complice il pareggio maturato al termine dei 90 minutiil Frosinone, non hanno approfittato dei passi falsi delle dirette concorrenti. Il 32° turno di Serie A, è stato molto anomalo. Oltre al pareggio tra Napoli e Frosinone, infatti, sono arrivati al sette pareggi. Solo la Lazio e il Lecce, infatti, sono riuscite ad imporsi sugli avversari. Questo significa che tutte le squadre in lotta per l’Europa hanno perso punti importanti. Se il Napoli fosse riuscito a vincere, dunque, avrebbe conquistato due punti preziosissimi in chiave qualificazione alla ...

Il Napoli punta a rinforzare la difesa con Martinez Quarta e un altro centrale di esperienza. In attacco piace Jonathan David come possibile erede di Osimhen . Calciomercato Napoli – Il Napoli è già ... (napolipiu)

Osimhen si sfoga: "Non m'importa se non piaccio a tutti, la vita va avanti" - Il giocatore nigeriano del Napoli si è lasciato andare a uno sfogo in un post pubblicato su Instagram.areanapoli

VICTOR - L'azzurro Osimhen sui social: "Non posso piacere a tutti, la vita va avanti" - "Sono troppo cresciuto per preoccuparmi di chi mi vuole bene e di chi a cui non piaccio. Ho delle cose da fare. Se mi ami, ti amo. Mi supporti, io ti sostengo. Se non ti piaccio, non me ne frega nient ...napolimagazine

Tanta concorrenza: il Napoli accelera per Jonathan David - Il Napoli è pronto a dare l’assalto a Jonathan David, il quale è stato individuato come il principale candidato a sostituire Victor Osimhen, che lascerà i partenopei al termine della stagione. I ...sportal