Osasuna | Uno in più | uno in meno

(Di martedì 16 aprile 2024) 2024-04-16 17:41:51 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: AIeri si è giocata una nuova partita di campionato Il Sadar.guidato da Jagoba Arrasatenon è riuscito a entrare completamente nella lotta perché Europa dietro il mancanza di efficacia durante il gioco. Sette partite al termine Quattro trasferte (Rayo Vallecano, Granada, Atletico e Atlético Madrid) e tre nella Vecchia Irua (Betis, Maiorca e Villareal) Jagoba Arrasate rimane capitano della nave. Sette partite che avrebbero potuto essere per lottare ancora per quella posizione Conferenzama saranno loro a prolungare ancora un po’ i tempi addio quello di Berriatua. Messaggi di affetto, gratitudine e addio da entrambe le parti in queste settimane. Quelli lasceranno il segno sei stagioni di Vizcaya in cui la squadra rojillo ha ottenuto un ...

Termina in modo inaspettato la trentunesima giornata di Liga. Nel posticipo del campionato spagnolo, il Valencia si impone per 1 a 0 in casa... (calciomercato)

Rigore horror di Ante Budimir. L’ex Serie A si esibisce con un mezzo cucchiaio che fa il giro del web – Il video - Un tentativo di imitazione finito malissimo. Così si può descrivere a parole il calcio di rigore sbagliato da Ante Budimir allo scadere di Osasuna-Valencia, posticipo serale che ha chiuso la 31esima g ...ilfattoquotidiano

Ex Sampdoria, serata da incubo per Ante Budimir: sbaglia il rigore, poi finisce in ospedale - Serata da dimenticare per Budimir: l'ex Sampdoria sbaglia malamente il rigore decisivo con l'Osasuna, poi viene ricoverato in ospedale In Spagna non si fa ch ...clubdoria46

Budimir, errore goffo su rigore e Osasuna KO! Poi portato all'ospedale | OneFootball - Non sono le ore migliori della carriera di Ante Budimir, attaccante croato ex Crotone e Samp, dopo il match Osasuna-Valencia (0-1) perso per un suo rigore sbagliato al 97' e che sarebbe potuto valere ...onefootball