Orsi | “Meret tra i portieri piú forti del campionato”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 16 aprile 2024): ”Proprio in questo, la Scuola di Allenatori deista dimostrando tutto il proprio valore e ritengo che quella italiana sia la migliore al mondo” L’ex portiere Fernandoé intervenuto in esclusiva ai microfoni di News.Superscommesse.it. Tanti i temi affrontati nell’intervista, tra cui la stagione della Lazio, il primato del Parma in Serie B e il momento delle italiane nelle Coppe Europee. In questo estratto,elogia il lavoro della Scuola di Allenatori deiitaliana e fa i nomi deiche ritiene tra i piú validi del nostro. Qualidella Serie A piacciono particolarmente a Fernando? “Proprio in questo, la Scuola ...