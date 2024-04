Orfeo ed Euridice tornano in teatro con gli occhi della compagnia Art-U

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) Arezzo, 16 aprile 2024 – Sesto appuntamento alPietro Aretino di Arezzo per la rassegna teatrale Z Generation meets Theatre. Domenica 21 aprile, con inizio alle 17:30, laART-U porterà in scena “Horfès – Andata e ritorno”, scritto da Marco Caroccia e diretto da Virginia Billi, con Virginia Billi e Riccardo Caroccia e con le musiche dal vivo Riccardo Caroccia. Luci di Marco Stumia. “HorFès andata e ritorno” utilizza il potere evocativomusica e del cinema per raccontare una storia antica con i mezzicontemporaneità. Lo spettacolo ci parla died, del loro amore ostinato, delle loro fragilità e imperfezioni, dell’incontro inevitabile tra eros e thanatos. Mito intramontabile, profondo, altamente suggestivo che raccoglie una sorprendente ...