(Di martedì 16 aprile 2024) (Adnkronos) – “La nostra ambizione è quella di essere la banca deldell'Europa, e crediamo di poterlo essere mettendo i nostri dipendenti in condizione di dare il loro meglio nei ruoli a loro assegnati. Lo stiamo facendo attraverso, un'iniziativa innovativa e pionieristica nel settore bancario”. Così il group ceo di, Andrea L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si ...

“La nostra ambizione è quella di essere la banca del futuro dell'Europa, e crediamo di poterlo essere mettendo i nostri dipendenti in condizione di dare il loro meglio nei ruoli a loro assegnati. Lo ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – “La nostra ambizione è quella di essere la banca del futuro dell'Europa, e crediamo di poterlo essere mettendo i nostri dipendenti in condizione di dare il loro meglio nei ruoli a loro ... (periodicodaily)

Torino , 16 apr. – (Adnkronos) – ?La nostra ambizione è quella di essere la banca del futuro dell’Europa, e crediamo di poterlo essere mettendo i nostri dipendenti in condizione di dare il loro ... (calcioweb.eu)

Orcel: "In UniCredit University le basi per diventare leader del futuro" - Torino , 16 apr. - (Adnkronos) - “La nostra ambizione è quella di essere la banca del futuro dell'Europa, e crediamo di poterlo essere mettendo i nostri dipendenti in condizione di dare il loro meglio ...lagazzettadelmezzogiorno

UniCredit University Italy, inaugurato a Torino il terzo anno accademico - UniCredit ha inaugurato a Torino il terzo anno accademico della UniCredit University Italy, confermando gli ingenti investimenti del Gruppo bancario europeo nell'education.lettera43

Un iceberg si stacca e nessuno si preoccupa: le inevitabili conseguenze della crisi climatica - "L’anno appena trascorso è stato quello più caldo in assoluto che si conosca da quando è in atto dal 1850 la sua misurazione" ...ilfattoquotidiano