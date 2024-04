Orario Arnaldi-Baez oggi in tv | ATP Barcellona 2024 | programma | canale | streaming

(Di martedì 16 aprile 2024) Sono due i mesi che separano Matteoe Sebastiansulla carta d’identità. Il sanremese e il nativo di Buenos Aires si confrontano nel secondo turno dell’ATP 500 di, chepropone diversi match di rilievo sui suoi conosciuti (e storici) campi. Tra i due nessun precedente. L’italiano è arrivato al secondo turno giocando appena un’ora e neanche un set, perché ieri, sul 5-5, il francese Arthur Cazaux si è ritirato per una brutta scivolata nella quale la caviglia destra ha avuto la peggio (come ha fatto vedere poche ore dopo tramite i social). Seconda partecipazione per l’argentino a: nel 2022 uscì subito ancora per mano di un italiano, Lorenzo Musetti.avanza al secondo turno a: match monco per il ritiro di Cazaux Il ...

