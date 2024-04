Operatori turistici a Capodichino | Scalo sempre più strategico | Barbieri sta facendo un ottimo lavoro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 16 aprile 2024) Stamattina i rappresentanti delle Atex (Associazione del turismo extralberghiero) di Campania, Napoli, Sorrento, Isola di Capri e Gragnano hanno incontrato il presidente di Gesac, Roberto, “per testimoniargli – si legge in una nota – grande apprezzamento per lo straordinariosvolto ache ha visto un crescente incremento di numero di voli e di flussi…e grande soddisfazione per il programma di autofinanziamento di 60 milioni di euro che Gesac realizzerà nei prossimi anni potenziando una infrastruttura strategica per il turismo campano”. “E’ stata l’ occasione – prosegue il comunicato – per discutere anche su temi caldi come il recente incremento della tassa di imbarco imposto dal Comune di Napoli e la recente riduzione dei voli del turismo di lusso dirottati ...