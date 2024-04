Operaio muore cadendo da palazzo in ristrutturazione vicino a Mantova

(Di martedì 16 aprile 2024) Undi 55 anni è morto oggi pomeriggio a causa della caduta dall’edificio che stava ristrutturando. È successo in un cantiere di Asola, centro delno in via Nazario Sauro. Dai primi accertamenti, è precipitato da un’altezza di circa 4 metri ed è deceduto all’istante. I soccorsi giunti in cantiere non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Secondo i dati Inail il numero di decessi sul lavoro nella prima parte del 2024 è in aumento di quasi il 20% rispetto allo stesso periodo del 2023. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

