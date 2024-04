One Piece Odyssey arriva su Nintendo Switch

(Di martedì 16 aprile 2024) Il mondo dei pirati è pronto a conquistare anche i possessori dicon l’arrivo di ONE, l’RPG che mette la Ciurma di Cappello di Paglia di fronte a una nuova avventura sulla misteriosa isola di Waford. La Deluxe Edition del gioco, che include lo scenario aggiuntivo Reunion of Memories, sarà disponibile dal 26 luglio, ampliando così il pubblico di giocatori che potranno godersi questa straordinaria esperienza. ONEè già disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series XS e PC, ma ora il suo viaggio si estende anche alla console ibrida di. In ONE, i giocatori saranno catapultati nell’epico mondo creato da Eiichiro Oda dopo essere naufragati sulla misteriosa ...

Guarda il film One Piece : Stampede in Streaming gratis e in HD in italiano su Netflix, Prime Video, Itunes, NowTv, SkyGO, RakutenTv, Google Play.

One Piece Odyssey, the RPG that sees the Straw Hat Crew embark on a new adventure on the island of Waford, will be coming to the Nintendo Switch on 26th July.

L'anime One Piece compie 25 anni! - Appuntamento domenica 5 maggio con le epiche celebrazioni per il compleanno di Monkey D. Luffy in cinque paesi europei, tra cui l'Italia.