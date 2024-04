(Di martedì 16 aprile 2024) E’ in corso, neldi Civitavecchia, il matrimonio tra- condannato a 21 anni per l’diMonteiro Duarte - e una 28enne della provincia di Roma che si èdi luinei. Laè arrivata su una 500 in abito di colore rosa carne e con un fazzoletto nero a coprire il viso dalle telecamere. Al matrimonio, celebrato con rito civile,...

Mario Pincarelli , condannato per l'omicidio di Willy Monteiro , ha celebrato il suo matrimonio in carcere con Laura Roffo (notizie.virgilio)

Omicidio Willy, nozze in carcere per Mario Pincarelli. La sposa si è innamorata di lui vedendolo nei telegiornali - E’ in corso, nel carcere di Civitavecchia, il matrimonio tra Mario Pincarelli - condannato a 21 anni per l’Omicidio di Willy Monteiro Duarte - e una 28enne ...gazzettadelsud

Omicidio Willy. Pincarelli si sposa in carcere con una ventottenne. Tensioni a Civitavecchia - La giovane sposa arrivata in abito rosa e volto coperto. Dopo qualche schermaglia con i giornalisti la situazione è rientrata ...rainews

Omicidio di Willy Monteiro, Pincarelli si sposa in carcere con una ragazza conosciuta per lettera - Mario Pincarelli si sposa in carcere, una ragazza si è innamorata di uno degli assassini di Willy Monteiro Duarte scrivendogli lettere mentre è in prigione.gazzetta