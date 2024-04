Omicidio Willy | il matrimonio di Mario Pincarelli con Laura Roffo | «Sono innamorata | credo alla sua innocenza»

(Di martedì 16 aprile 2024)si sposa. Condannato a 21 anni di carcere per l’diMonteiro Duarte – la sua versione è di avergli dato solo uno schiaffo – oggi 16 aprile nel carcere di Civitavecchia convolerà a nozze con. Originaria di Bracciano e di professione commessa, ha 28 anni. E suldice che «è una questione mia e di». La loro storia d’amore comincia quandovede l’operaio edile durante le udienze del processo. Allora gli scrive mentre è in carcere. Lui risponde. «Non cerco notorietà,nell’die lo aspetterò», fa sapere lei. Si sposeranno con rito civile. Con pochi invitati ...

