Omicidio Willy | gli avvocati di Gabriele Bianchi chiedono una rettifica | “In carcere è ligio alle regole”

(Di martedì 16 aprile 2024) Riceviamo e pubblichiamo dagliIppolita Naso e Valerio Spigarelli, legali di, detenuto neldi Rebibbia dopo la condanna a 24 anni di reclusione insieme al fratello Marco per l’diMonteiro Duarte, avvenuto il 6 settembre del 2020 a Colleferro. “Nell’interesse del signor, con riferimento all’articolo apparso sul Vostro sito internet in relazione al presunto comportamento indel medesimo, smentiamo nella maniera più categorica che i fatti riportati nell’articolo si siano effettivamente verificati.ha sempre tenuto un comportamento...

