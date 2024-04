Omicidio Ciatti | condanna definitiva a 23 anni per Bissoultanov ma è libero Il padre della vittima | “Ora cercatelo”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024)to in Spagna e oggi in viain Italia per, ma ancora. Per Rassoul, il cittadino ceceno accusato dell’di Niccolò, il 22enne toscano morto nel corso di un pestaggio a Lloret de Mar in Spagna nell’agosto 2017 in una discoteca, è stata inflitta unaa 23. I giudiciprima sezione di Cassazione hanno accolto le richieste avanza dalla Procura generale. La giustizia italiana arriva, dunque, ad un giudizio definitivo per l’uomo, attualmente latitante, che era statoto anche in Spagna a 15nei primi due gradi di giudizio. Dopo essere stato scarcerato il ceceno lasciò Girona e venne in seguito arrestato ...