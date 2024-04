Omicidio Ciatti | chiesta la condanna per l’assassino ceceno Ma Bissoultanov è latitante…

(Di martedì 16 aprile 2024) Il procuratore generale della Cassazione ha chiesto la conferma dellaa 23 anni di carcere per Rassoul, il cittadinoaccusato dell’di Niccolò, il 22enne toscano morto nel corso di un pestaggio a Lloret de Mar in Spagna, nell’agosto 2017.L’udienza che si è svolta questa mattina davanti ai giudici della prima sezione penale. Durante la seduta, è stata sollecitata l’inammissibilità del ricorso presentato dalla difesa dele in subordine il suo rigetto. Il 30enne è accusato divolontario e risulta essere ancora latitante e ricercato d’Europa.infatti era riuscito a darsi alla fuga dopo la scarcerazione alla luce di un’istanza accolta dai giudici italiani su un difetto di procedura. ...

