Omicidio Ciatti | Cassazione conferma condanna a 23 anni di carcere per Bissoultanov

Niccolò Ciatti, definitiva la condanna a 23 anni per il ceceno Bissoultanov: è ancora latitante. Il papà: «Arrestatelo» - Definitiva la condanna a 23 anni di carcere per Rassoul Bissoultanov, il cittadino ceceno accusato di aver pestato e ucciso Niccolò Ciatti nell'agosto 2017 fuori ad una discoteca di ...leggo