Omicidio Ciatti | Cassazione conferma condanna a 23 anni di carcere per Bissoultanov

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 16 aprile 2024) (Adnkronos) –ta inlaa 23diper Rassoul, il ceceno, tuttora latitante, per aver pestato e ucciso Niccolònella notte tra l’11 e il 12 agosto 2017 fuori da una discoteca di Lloret de Mar in Spagna. I supremi giudici della prima sezione penale, accogliendo quanto chiesto dal sostituto procuratore generale diAntonietta Picardi, hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa. Diventa così definitiva la sentenza emessa lo scorso luglio dalla Corte di Assise d’Appello di Roma che avevato ladi primo grado.venne arrestato il 12 agosto 2017 in Spagna e poi dopo 3 ...