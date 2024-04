(Di martedì 16 aprile 2024) (Adnkronos) –ta inlaa 23diper Rassoul, il ceceno, tuttora latitante, per aver pestato e ucciso Niccolònella notte tra l’11 e il 12 agosto 2017 fuori da una discoteca di Lloret de Mar in Spagna. I supremi giudici della prima sezione penale, accogliendo quanto chiesto

La Cassazione ha conferma to la condanna a 23 anni di carcere per Rassoul Bissoultanov , il ceceno, ancora latitante, accusato di aver pestato e ucciso Niccolò Ciatti nella notte tra l’11 e il 12 ... (tg24.sky)

Omicidio Niccolò Ciatti: la Cassazione condanna definitivamente Bissoultanov a 23 anni - La Corte di Cassazione ha condannato definitivamente a 23 anni di carcere Rassoul Bissoultanov, il ceceno accusato di aver ucciso Niccolò Ciatti ad agosto del 2017 fuori da una discoteca a Lloret de ...primapaginanews

Omicidio Ciatti, Cassazione: definitiva la condanna a 23 anni per Bissoultanov - Il ceceno risulta ancora latitante. "Questo è il primo passo ma adesso va ricercato affinché vada in carcere", ha commentato il padre della vittima ...tgcom24.mediaset

Omicidio Ciatti, Cassazione conferma condanna a 23 anni di carcere per Bissoultanov - Confermata in Cassazione la condanna a 23 anni di carcere per Rassoul Bissoultanov, il ceceno, tuttora latitante, per aver pestato e ucciso Niccolò Ciatti nella notte tra l’11 e il 12 agosto 2017 ...adnkronos