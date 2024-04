Omicidio Alice Scagni | il fratello Alberto condannato anche in appello a 24 anni e sei mesi

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 16 aprile 2024) Cnfermatainla condanna a 24e seidi reclusione per. Il 1 maggio 2022 il 42enne uccise con 20 coltellate la sorellaa Genova. In aula erano presenti l'imputato, per la prima volta dopo il pestaggio subito nel carcere di Sanremo e che lo aveva portato in coma farmacologico, e i suoi genitori, Graziano e Antonella Zarri.