Omicidi mirati | il generale rivela il piano israeliano contro gli agenti di influenza

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 16 aprile 2024) L'annunciata risposta di Israele all'Iran avverrà, ma non nei tempi e nei modi che "opinione pubblica e media occidentali si aspettano", spiega Giorgio Cuzzelli, giàdi brigata dell'Esercito Italiano e consulente di sicurezza internazionale. Non ci sarà un'azione "massiccia", ma Tel Aviv, secondo le previsioni dell'alto ufficiale, continuerà a "uccidere colpendo tutti i rappresentanti iraniani all'estero", e mirando a separare Teheran dai suoi succedanei, ossia i gruppi di miliziani come Houthi e Hezbollah. Insomma, Israele continuerà a "colpire eventualmente altridiiraniani", mentre un attacco su territorio iraniano avrebbe gravi ripercussioni politiche, spiega Cuzzelli. Tel Aviv "è fortemente probabile che continui in questa sua politica di assassiniie di colpire gli ...