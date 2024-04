Olimpiadi | a 100 giorni accesa la fiamma di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 apr. (askanews) – Alla vigilia dei 100dall’inizio dei Giochi Olimpici, è stataladi. La cerimonia nello storico luogo di nascita dei Giochi, l’Antica Olimpia in Grecia. Laolimpica, che incarna i principi di pace e speranza, attraverserà la Grecia prima di arrivare in Francia. Dopo la tappa di Marsiglia dell’8 maggio, attraverserà l’intero Paese e alcuni territori francesi d’oltremare, per poi arrivare alla Cerimonia di Apertura diil 26 luglio. Tra le autorità presenti all’evento il Presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) Thomas Bach, il Presidente della Repubblica Ellenica Katerina Sakellaropoulou, il Vicepresidente della Commissione Europea, Margaritis Schinas, il Presidente del Comitato ...