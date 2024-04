Offre 3 | 9 miliardi per la rivale Encore Wire

(Di martedì 16 aprile 2024) Prysmian (in foto l’ad designato Massimo Battaini) fa shopping negli Usa eoltre 3,9di euro per acquistare lanegli Usa. L’operazione segue di poco l’acquisizione dell’australiana Warren & Brown, attiva negli impianti per le telecomunicazioni e consente alla multinazionale italiana di consolidarsi negli Usa.

Distretti industriali in salute, fatturato +20% rispetto al pre-Covid - Il Rapporto, illustrato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, dal Chief Economist Gregorio De Felice e dalla Responsabile della Ricerca Industry & ...lagazzettadelmezzogiorno

Coldiretti Calabria giornata del Made in Italy: il cibo è ricchezza per la regione Offre dinamismo ad altri settori produttivi - E’ il cibo la prima ricchezza dell’Italia e anche della regione con un valore della filiera agroalimentare allargata in Calabria si attesta sui 3 miliardi di euro, e rappresenta per varietà e qualità ...italynews

MEF annuncia operazione di concambio per mercoledì 17 aprile - Il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha comunicato che mercoledì 17 aprile 2024 effettuerà un'operazione di concambio, Offrendo fino a ...teleborsa