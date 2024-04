Occhio ai risparmi | cosa ha detto Mario Draghi

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 16 aprile 2024) Ma quale pensione,è più in campo che mai. Archiviata la parentesi da presidente del Consiglio italiano, l’ex presidente della Bce è stato accostato alle più importanti poltrone europee e il discorso fatto oggi alla conferenza di alto livello sul pilastro europeo dei diritti sociali a La Hulpe, in Belgio, è un segnale forte, fortissimo. “Abbiamo bisogno di un’Unione europea che sia adatta al mondo di oggi e di domani. Nella relazione che la presidente della Commissione mi ha chiesto di preparare proporrò un cambiamento radicale. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno”, la sua linea: “Dobbiamo raggiungere una trasformazione dell’economia europea, dobbiamo essere in grado di fare affidabile su un sistema energetico decarbonizzato affidabile, una difesa integrata europea, una produzione domestica nei settori più innovativi e una posizione leader ...