Nuovo accoltellamento nel Paese | vescovo colpito | tutto in diretta VIDEO

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 16 aprile 2024) Unsi è verificato nel, ad essere rimastoiled alcuni dei suoi fedeli: ilè accaduto intelevisiva e socialMomenti di grande paura quelli che si sono vissuti nuovamente in Australia. Purtroppo pochissimi giorni fa, precisamente sabato 13 aprile, un folle di 40 anni ha aggredito ed ucciso, in un centro commerciale (“Westfield Bondi Junction“), sei persone con un coltello. Successivamente l’uomo è stato abbattuto dalla polizia. Ilè accaduto a Sydney e sempre nella in una delle città più importanti delsi è verificato un altro terribile episodio.da folle durante la messa (Ansa Foto) ...