Nuove classifiche mondiali. Napolitano sale al numero 125 e vola subito in Portogallo

(Di martedì 16 aprile 2024) Stefanoal n°125 del mondo dopo il successo ottenuto nello scorso fine settimana sulla terra battuta del challenger di Madrid (120 mila euro di montepremi). Il ventinovenne piemontese che si allena nella struttura del "Cantera Tennis Team" di Novate Milanese con Giacomo Oradini, ha guadagnato ben 33 posizioni nella classifica Atp e punta diretto verso la top-100, dopo avere cominciato la stagione addirittura al n°232. I colpi realizzati nella trasferta di inizio stagione (quarti nel challenger di Chennai, vittoria a Bangalore e qualificazione per il tabellone principale sfiorata agli Australian Open) hanno dato la prima sterzata, proseguita poi nel modo migliore all’esordio sulla terra battuta. Questa settimana è impegnato a Oeiras, in(148 mila euro di montepremi), contro lo slovacco Kovalik. Alle sue ...

Il Verona impone il pari all'Atalanta, Lecce a +5 sulla terz'ultima. La nuova classifica - Con un blitz in quattro minuti, ad inizio ripresa, il Verona di Marco Baroni riprende l'Atalanta da 0-2 e riesce a portare via un punto d'oro da Bergamo chiudendo il match contro i ...quotidianodipuglia

Nuova Škoda Octavia: al via la produzione ufficiale - Look dinamico ed elegante, nuova motorizzazione, tecnologia all'avanguardia e sicurezza. Ecco le credenziali della nuova Škoda Octavia.reportmotori

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: Avellino +3, pari vespe (36^giornata, 15 aprile 2024) - Risultati Serie C, classifiche: diretta gol live score dei quattro posticipi della 36^ giornata, in campo Cesena e Juve Stabia che sono già promosse.ilsussidiario