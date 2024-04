Nuova casa di Comunità | presentato il progetto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024)ieri mattina ildi realizzazione delladella Salute di San Giuliano in via Martin Luther King 10. Unastruttura che "andrà ad ampliare ed integrare i servizi presenti nell’edificio esistente". LadiSpoke offrirà un insieme di servizi, anche mediante modalità di telemedicina, che comprendono assistenza medica, infermieristica, sociale in una spinta volta anche all’integrazione, socializzazione, partecipazione. L’obiettivo progettuale è stato "realizzare un’architettura che nelle forme rappresentasse una struttura sanitaria inclusiva, riferimento sanitario, sociale e di integrazione sociosanitaria per la popolazione. L’intervento prevede un finanziamento di circa 1 milione e 300 mila con fondi ...