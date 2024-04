Nucleare | Enea studia riciclo combustibile per ridurre scorie

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di martedì 16 aprile 2024) Il progetto Pumma (Plutonium Management for More Agility) si propone di valutare l’impatto dell’elevato contenuto di plutonio (circa il 40%) neldei reattori veloci e di esaminare le possibili implicazioni su sicurezza e prestazioni, ma anche gli scenari di integrazione della tecnologia con quelle attualmente in uso, per unsempre più sostenibile