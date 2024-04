Npsg più forte delle avversità. Vittoria dopo viaggio-Odissea

(Di martedì 16 aprile 2024) Ormezzano Biella 2Trading L. 3 (25-19; 25-22; 18-25; 13-25; 13-15) ILARIO ORMEZZANO BIELLA: Giacobbo 3, Frison E. 1, Scardellato 17, Avalle, Marchioni 11, Frison D. 17, Spinello, Bottigella 1, Mangaretto 9, Vicario. All. Di Lonardo.TRADING LOGISTIC: Louza 20, Mandoloni 4, Pierro, Moretti 14, Borrello, Cormio 22, Briata., Materno, Bartolini 1, Todaro 9, Zoratti 11. All. Parisi. Arbitri: Rosi e Pavanello BIELLA – LaTrading Logistic ha trovato l’acuto in trasferta nella 22ª giornata del serie B, battendo 2-3 l’Ilario Ormezzano al termine di un match complesso ed equilibrato. Una trasferta caratterizzata da una vera e propriavisto che il pullman spezzino ha subito un guasto prima di giungere a destinazione. La squadra è arrivata in palestra solo alle 21.15, esattamente un quarto ...

Volley B/M - La Mercatò Alba non riesce a conquistare punti a Torino, il Parella si impone in quattro set: ... in quanto le due inseguitrici fanno un solo punto e restano a più di una partita di distacco. La ... Guadagna invece un punto la Ilario Ormezzano SPB, che addirittura si trova due set avanti sulla NPSG ...

Ilario Ormezzano Sai SPB sconfitta in casa da La Spezia, solo un punto per i biellesi: ... che perde 3 a 2 contro la forte compagine della NPSG La Spezia. Partita che, per come si era messa, avrebbe potuto portare qualche soddisfazione in più. Saronno e Alba hanno perso entrambe e i ...