Notte di mezza estate | la recensione | dalla Norvegia il Midsommar formato melò

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 16 aprile 2024) Ladidi: la serie norvegese ambientata nel giorno ditratta - senza incidere - una crisi coniugale. In streaming su Netflix. Nelladididescriveremo come il racconto di una famiglia possa scivolare via fluido in pochi episodi seppur lasciando addosso la sensazione di aver trattato tutto e niente. Perché la serie Netflix parte dai preparativi per la festa delche la capofamiglia Carina (Pernilla August) vuole a tutti i costi festeggiare alla maniera svedese, boicottando invece la versione norvegese, troppo noiosa. Non ne capisce il senso, il marito Johannes (Dennis Storhøi) visto che quello sarà anche il giorno in cui, riunita la famiglia, ...