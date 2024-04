Notte di controlli | ritirate 4 patenti per guida in stato di ebbrezza e sotto effetto stupefacenti

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 16 aprile 2024) La Polizia didi Arezzo ha condotto un’intensa operazione di controllo durante il weekend per contrastare laindialcolica el’di sostanze, nota come “stragi del sabato sera”. Numerose pattuglie della Polizia Stradale, supportate da personale medico, hanno utilizzato tamponi salivari per individuare l’eventuale presenza di droghe. Dei 92 controllati, 40 conducenti sono statiposti a verifica psicofisica. Il risultato: 4a giovanii 25 anni, due dei quali trovati in una duplice condizione di alterazione, con consumo di alcol e cannabis. Un caso interessante èquello di 4 giovani su un’unica ...