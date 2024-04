Normativa case green | spinta verso il settore energetico alternativo

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 16 aprile 2024) La definitiva approvazione dellaeuropea sulle cosiddettedarà unainevitabileilad iniziare dai pannelli solari che faranno parte del pacchetto di politiche verdi per il patrimonio immobiliare a Bologna come nel resto dell’Italia e in Europa. Se già oggi i pannelli fotovoltaici sono una presenza costante a Bologna, nel prossimo futuro saranno sempre di più. Prima di investire è importante però tenere conto dei costi di gestione dei pannelli fotovoltaici che necessitano chiaramente di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria per mantenerne l’efficienza nel tempo. Per farsi un’idea sul tema basta fare una ricerca in rete digitando pulizia pannelli fotovoltaici Bologna e si hanno ...