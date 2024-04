Non solo Felipe Anderson: da Tevez a Gabigol passando per Pato, quando è il Brasile che chiama - La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri e ha colto di sorpresa i più: Felipe Anderson, per motivi familiari, lascia non solo la Lazio, ma anche l`Italia..calciomercato

Sull'aborto solo propaganda. "Emendamento fuffa, buono per la campagna elettorale" - Il comma che fa entrare le associazioni pro life nei consultori in realta non aggiunge e non cambia quanto già previsto dalla legge 194. Le opinioni di Marina ...huffingtonpost

Sigarette e svapo, anche Torino vieta il fumo all'aperto. Distanze, consenso e sanzioni per chi non rispetta il divieto: tutte le novità - Restrizioni per chi fuma all'aperto a Torino. Non solo davanti a bambini e donne incinte, ma vicino a chiunque sia in un raggio di cinque metri. Una decisione che si ...leggo