Non risponde ai parenti per giorni | era stato investito da un treno in Australia Morto 25enne di Borgo Veneto Colletta sul web per il rimpatrio della salma

(Di martedì 16 aprile 2024)- San Fidenzio piange la scomparsa di un suo giovane: si è spento per sempre il sorriso di Reda Karchaoui. Il sindaco Michele Sigolotto: «Mi unisco al profondo dolore...

Le notizie di lunedì 15 aprile sul conflitto tra Israele e Iran e sulla guerra tra Hamas e Israele . Iran : «Nave portoghese sequestrata per violazioni leggi marittime». Macron: Israele ci sarà alle ... (corriere)

Potrebbe essere questione di ore. Israele vuole infliggere una risposta "dolorosa", da recapitare "in modo chiaro e deciso" all'Iran dopo la notte dei missili (ilgiornale)

Malan-Burioni, scontro sul malore di Ndicka. Il senatore: «Chiarezza sulle cause». Il virologo: «Disinformazione pericolosa» - Il post del senatore di FdI Lucio Malan dopo il malore in campo di Evan Ndicka ha dato la stura a una serie di commenti dei No vax. Il docente: «Meloni non può tollerare un simile comportamento» ...corriere

Biden, il difensore che non attacca: «Non vogliamo un’altra guerra» - «Non vogliamo una guerra con l’Iran ... ricevere notifica preventiva nel caso in cui l’alleato decida di attaccare l’Iran. «Israele dovrà rispondere in qualche modo», sostiene il generale David ...corriere