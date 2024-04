“Non mollare” Isola dei Famosi | Edoardo Franco assente e tutti in ansia | cosa gli è successo

(Di martedì 16 aprile 2024) L’dei2024 perde sempre più pezzi, anche se temporaneamente. Intanto nella seconda puntata un addio obbligato, quello di Luce: è stata eliminata al televoto di lunedì 15 aprile nonostante l’appello accorato al pubblico. Il preferito è risultato Peppe con il 36% di preferenze, Alle sue spalle troviamo Samuel che ha racimolato il 27% di voti. Poi terzo posto Khady con il 23% e, infine, Luce con il 14% e dunque ha dovuto lasciare la palapa e il gioco. Ma ci sono state tante novità durante la serata. Intanto un rientro: Greta Zuccarello si è negativizzata ed è tornata nuovamente in gioco, pronta a riprendersi il ruolo di leader che nel corso della settimana è passato nelle mani diStoppa. Per quanto riguarda invece il suo compagno di avventura, Aras ?enol, risultato positivo al Covid con lei la settimana scorsa, in ...

Ambulanza, flebo nell’ospedale da campo e riposo. È finita così la Milano Marathon di Giulio Gallera , ex assessore al Welfare di Regione Lombardia durante la pandemia e, oggi, consigliere ... (open.online)

In attesa di Milan-Roma, andata del quarto di finale di Europa League. Pioli: "Approfittiamo di S. Siro per avere qualcosa per il ritorno" (ilgiornale)

La denuncia del ristoratore: "Hanno picchiato mia moglie due volte. Voglio mollare tutto" - Francesco Parrella, titolare di un ristorante al centro di Napoli, sta vivendo un incubo da 4 anni: "Abbiamo verbalizzato tutto alle forze dell'ordine ma siamo stati lasciati soli" ...today

Prima Categoria: La squadra di Porotto punta a salire. La X Martiri non molla - La vittoria della X Martiri nel derby dell’Alto Ferrarese garantisce il secondo posto e la partecipazione ai play off, mentre il Gallo si rammarica per la sconfitta. L'Argentana esce dalla zona play o ...ilrestodelcarlino

Vigor, rush per i play-off: "Non dobbiamo mollare" - Addio quarto posto dopo la sconfitta ad Avezzano, ma Romizi non fa drammi "Ci aspettano tre appuntamenti insidiosi, dobbiamo difendere la posizione".ilrestodelcarlino