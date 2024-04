“Non lo avresti mai chiesto a un uomo” Hannah Waddingham contro la richiesta sessista del fotografo

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 16 aprile 2024) Il sessismo è spesso talmente interiorizzato in molti di noi da trovare naturali richieste che invece sono davvero al limite della maleducazione; come quella che si è sentita fare l’attrice inglese, nota per la serie Ted Lasso, sul red carpet degli Olivier Awards, premi britannici per opere e interpreti teatrali e di musical, di cui era conduttrice.si è infatti sentita chiedere da uno dei fotografi presenti per immortalare i momenti più significativi dell’evento e i protagonisti sul tappeto rosso di “mostrare le gambe”; unache l’attrice non ha, ovviamente, preso bene e la cui inopportunità ha tenuto a rimarcare. O mio Dio, non lo avrei maia un! – esclama Hannorivolta al– ...