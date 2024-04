Non gradiscono la cena di Ramadan e massacrano gli organizzatori | la violenza degli stranieri

(Di martedì 16 aprile 2024) Quattro pakistani sono stati fermati con l'accusa di tentato omicidio aggravato, a Carpi. Non avrebbero gradito l'organizzazione di unada parte di due connazionali durante il, accusandoli di aver invitato persone a loro sgradite. E per questo motivo, la mattina seguente avrebbero massacrato di botte entrambi

Una gioranta di squalifica e 30.000 riyal di multa (circa 8 mila dollari). Costa caro a Cristiano Ronaldo il gesto volgare fatto in campo durante lo scorso fine settimana. La Federcalcio saudita non ... (sport.quotidiano)

AGI - Oltre otto italiani su 10 (83%) chiedono lo stop alle importazioni di prodotti agroalimentari che non rispettano le stesse regole di quelli italiani in materia di sicurezza alimentare, ... (agi)

Fucilate su ex municipio Orgosolo, paura per gruppo di ballo - Paura ieri sera poco dopo le 21.30 a Orgosolo, per alcune fucilate esplose contro le telecamere di sorveglianza dell'ex Municipio, in corso Repubblica, proprio mentre un gruppo folkloristico del paese ...ansa

Nella cover del telefono di Fedez c’è Berlusconi, è polemica: “Rispetto per le persone che non ci sono” - Oggi Federico Lucia, volato negli States, mostra Silvio Berlusconi nella cover del suo telefono e alcuni utenti non gradiscono: “Rispetto per le persone che non ci sono più. Si chiama educazione”, e ...optimagazine