“No al Rigassificatore” | la protesta dei residenti di Vado Ligure L’assessora di Savona | “Rischio ambientale enorme | non ci ha avvisato nessuno”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Spostare la nave gasiera Gola Tundra da Piombino a, in provincia di, nel 2026? Una pessima idea, almeno a sentire come la pensano i diretti interessati. Ovvero gli abitanti di un’area già pesantemente impattata dallo sviluppo industriale e dai suoi effetti più nefasti. Specificamente la centrale a carbone della Tirreno Power, che per decenni ha minato la salute delle persone e l’ambiente, sebbene il processo svoltosi al Tribunale diabbia negato l’esistenza del reato di disastroper le attività dell’impianto. L’idea del trasferimento ha preso corpo, non si sono placate le polemiche e le manifestazioni. A cominciare da una catena umana composta da 16mila persone inscenata la scorsa estate, fino allanei giorni del Festival nella vicina ...